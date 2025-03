Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Einbruch in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen entwendet

Feldatal. Von einem braunen Dacia Duster entwendeten Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen "VB-LW 31". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Groß-Felda. Festgestellt wurde der Diebstahl am Samstagmorgen (08.03.), gegen 7.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Lauterbach. Mittels eines nicht bekannten Gegenstandes hebelten unbekannte Täter am Samstag (08.03.), zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr, die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Cahuzacer Straße in Maar auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

