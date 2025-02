Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250205.3 Oldenbüttel

Schacht Audorf: Seeunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal nach Grundberührung

Oldenbüttel / Schacht-Audorf (ots)

Am heutigen Tage verunglückte gleich zweimal dasselbe Gütermotorschiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal und fuhr an unterschiedlichen Orten in die Kanalböschung. Trotz Grundberührung beschränkt sich der Fremdschaden auf eine beschädigte Dalbe.

Das unter portugiesischer Flagge fahrende Gütermotorschiff war auf dem Weg von Brunsbüttel in Fahrtrichtung Kiel, als es um 02:08 Uhr, bei Kanalkilometer 40, in den südlichen Böschungshang Höhe Oldenbüttel fuhr. Ein Elektronikfehler an Bord des Schiffes war Ursache des Seeunfalles. Das manövrierunfähige Schiff beschädigte durch die Kollision die Dalbe 5. Trotz Grundberührung konnte sich das Schiff aus eigener Kraft befreien. Um 06:05 Uhr ereignet sich mit dem vorgenannten Schiff der zweite Seeunfall für diesen Tag. Bei Kanalkilometer 67,3, auf Höhe der Gemeinde Schacht-Audorf, fuhr das Schiff aufgrund eines Maschinenausfalles erneut gegen die Südböschung des Nord-Ostsee-Kanal. Auch hier war die Folge des Seeunfalles eine Grundberührung. Die alleinige Weiterfahrt wurde durch die Verkehrszentrale des Nord-Ostsee-Kanal untersagt, nur noch mit Unterstützung von zwei Schleppern konnte das Schiff seine Fahrt zum Zielhafen fortsetzen. Alle Besatzungsmitglieder sind unverletzt, Betriebsstoffe sind nicht ausgetreten eine Gewässerverunreinigung blieb aus.

Björn Loop

