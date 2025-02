Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250204.2 Meldorf: Untersuchungshaft nach versuchtem Einbruch

Meldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten mehrere Täter, in ein Juweliergeschäft in Meldorf einzubrechen. Polizeibeamte stellten sie kurz darauf und nahmen sie fest. Zwei Verdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Mehrere Männer versuchten um 01:02 Uhr, die Scheibe eines Juweliers in der Spreetallee einzuschlagen. Der Versuch misslang, so dass sie keine Schmuckstücke entwenden konnten. Dabei lösten sie jedoch den Alarm aus.

Zeugen beobachteten die Männer bei der Flucht vom Tatort. Einsatzkräfte des Heider Polizeireviers fahndeten umgehend und stoppten wenig später den Fluchtwagen in der Meldorfer Straße in Heide.

Die Beamten nahmen die vier Fahrzeuginsassen vorläufig fest. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 27 und 22 Jahren, einen 19-jährigen Heranwachsenden und einen 17-jährigen Jugendlichen.

Der 19- und der 17-Jährige sind der Polizei bereits bekannt und stehen im Verdacht, auch für weitere Einbrüche in Heide verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Itzehoe am Montag die Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr gegen die Beiden an.

Die beiden älteren Tatverdächtigen kamen nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt in einem Strafverfahren wegen versuchten Bandendiebstahls.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell