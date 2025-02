Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250203.4 Wacken: Brille führt Ermittler zu Tatverdacht nach Einbruch in Kita

Wacken (ots)

In der vergangenen Woche brach eine zunächst unbekannte Person in eine Kindertagesstätte in Wacken ein. Eine zurückgelassene Brille richtete einen Tatverdacht gegen einen 65-jährigen Itzehoer. Kriminalbeamte durchsuchten daraufhin seine Wohnung.

Im Zeitraum von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, brach eine zunächst unbekannte Person in eine Kindertagesstätte in der Schulstraße ein und entwendete Bargeld. Im Rahmen der Spurensicherung fanden Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe eine braune Brille, die der Täter vermutlich vor Ort zurückließ. Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung erkannte die Brille, die sie bereits in einem anderen Ermittlungsverfahren im vergangenen Jahr gesehen hatte.

Nach einem Abgleich mit den damaligen Ermittlungsakten richtete sich ein Tatverdacht gegen einen 65-jährigen Itzehoer. Auf Anordnung einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Itzehoe durchsuchten Kriminalbeamte am Donnerstagnachmittag seine Wohnung und stellten diverse Beweismittel sicher.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam der Beschuldigte auf Grund nicht vorliegender Haftgründe auf freien Fuß. Die Ermittlungen zum Verdacht des Einbruchdiebstahls laufen weiter.

