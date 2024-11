Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen in Kranenburg am Grenzübergang Wyler

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Samstagabend, 23. November 2024 um 18:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 36-jährigen Ungarn als Fahrgast im grenzüberschreitenden Linienbus SB 58 bei der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle legte der Reisende den Beamten seine gültige ungarische Identitätskarte vor. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab dann, dass er durch die Staatsanwaltschaft München II mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro bezahlen oder eine 150-tägige Freiheitsstrafe verbüßen. Zudem lag eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl der Staatsanwaltschaft München II vor. Die Person wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Hier fanden die Beamten bei der Durchsuchung der Person zwei Klemmverschlußtütchen mit 7,5 Gramm Marihuana und insgesamt vier Klemmverschlußtütchen mit 7,5 Gramm psychoaktiver Substanzen und stellten diese sicher. Den zur Abwendung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe erforderlichen Geldbetrag konnte der Ungar nicht aufbringen. Der Mann wurde daraufhin durch die Bundespolizei am Sonntagmorgen zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

