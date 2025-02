POL-IZ: 250204.1 Brunsbüttel: Sachschaden nach Schiffkollision

Wacken (ots) - In der vergangenen Woche brach eine zunächst unbekannte Person in eine Kindertagesstätte in Wacken ein. Eine zurückgelassene Brille richtete einen Tatverdacht gegen einen 65-jährigen Itzehoer. Kriminalbeamte durchsuchten daraufhin seine Wohnung. Im Zeitraum von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, brach eine zunächst unbekannte ...

