Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: B 37 zwischen Hirschorn und Eberbach: Auto prallt gegen Mauer/ Fahrer verstirbt an der Unfallstelle

Hirschhorn (ots)

Am Dienstag (12.11.) kam es gegen 15:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 37 zwischen Hirschhorn und Eberbach. Ein 74 jähriger Mann aus Eberbach kam mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache in Höhe des Feuerbergtunnels nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer der dortigen Bahnunterführung. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Eberbach sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte waren im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war zur Unfallstelle geflogen. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polzeiposten Hirschhorn unter der Tel.-Nr. 06272/93050 in Verbindung zu setzen. gefertigt: PHK Lauer eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell