POL-DA: Erbach: Bäckerei-Filiale im Visier von zwei unbekannten Tätern

Erbach (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am frühen Dienstagmorgen (12.11.) auf eine Bäckerei-Filiale in der Gerhart-Hauptmann-Straße abgesehen. Gegen 6.15 Uhr betraten die beiden Kriminellen den Verkaufsraum des Geschäftes und forderten die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte einer der Täter die Verkäuferin mit einem circa 20 Zentimeter langen Messer, während der Komplize in der Eingangstür Schmiere stand. Mit ihrer Beute von rund 100 Euro Bargeld suchte das Duo anschließend zu Fuß das Weite. Nach bisherigen Erkenntnissen rannten sie zu Fuß in grobe Richtung Bullau davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Die Fliehenden sollen beide circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und circa 20 Jahre alt gewesen sein. Laut Zeugenaussage hätten beide einen dunklen Bart gehabt und waren mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer dunklen Hose bekleidet. Die Kapuze hatten sie über den Kopf gezogen. Das Kommissariat 10 der Odenwälder Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind die Beschriebenen vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.

