Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Uetersen (ots)

Am Mittwoch (31.07.24) ist es durch zwei bislang unbekannte Täter zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Steinberg gekommen.

Um 13:56 Uhr registrierte die vorhandene Alarmanlage, dass die Täter gerade ein Fenster des Hauses aufbrachen. Die Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus, wurden aber durch eine Sicherheitsfirma über den Vorgang informiert.

Nachdem auch eine Zeugin auf die beiden Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese vom Tatort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Beide Täter sollen dunkel gekleidet und männlich gewesen sein. Des Weiteren wurden sie als "jugendlich" beschrieben.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand gelangten die Täter nicht in das Haus, Wertgegenstände o.ä. wurde nicht entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. In dem Zusammenhang suchen die Kollegen nach Zeugen, die die beiden Täter gesehen haben oder die zur Tatzeit sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 - 2020 oder per Email SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell