Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Einbruch in einen Gewerbebetrieb, Zeugen gesucht

Rellingen (ots)

In der Nacht von Montag (29.07.24) auf Dienstag (30.07.24) ist es zu einem Einbruch in eine Firma in der Industriestraße gekommen.

In dem Zeitraum von 23:30 Uhr (Montag) bis 05:00 Uhr (Dienstag) brachen bislang unbekannte Täter in einen dort ansässigen Betrieb ein. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zu dem Betriebsgelände und drangen dann durch ein aufgebrochenes Fenster in die Werkhalle ein. Von dort gelangten die Täter auf den Innenhof der Firma und entwendeten dort mehrere Paletten mit Edelstahl. Des Weiteren wurde aus der Werkhalle noch Arbeitskleidung gestohlen. Der Wert des Stehlgutes steht noch nicht fest und muss noch abschließen ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. In dem Zusammenhang suchen die Kollegen nach möglichen Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 2020 entgegen.

