POL-IZ: 250205.2 Heide: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und mit gestohlenem Kennzeichen gestoppt

Meldorf (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten mehrere Täter, in ein Juweliergeschäft in Meldorf einzubrechen. Polizeibeamte stellten sie kurz darauf und nahmen sie fest. Zwei Verdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Mehrere Männer versuchten um ...

mehr