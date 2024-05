Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfälle, Arbeitunfall, Raubdelikt, Trickbetrug

Reutlingen (ots)

Versuchter Einbruch in Restaurant

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Metzgerstraße gekommen. Um kurz vor 04.00 Uhr hebelte ein bislang noch unbekannter Täter ein Fenster des Restaurants auf, ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch aufgrund baulichen Gegebenheiten des Tatobjektes nicht. Durch den entstandenen Lärm wurde ein Anwohner darauf aufmerksam gemacht, welcher unmittelbar die Polizei verständigte. Der Einbrecher flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Gartenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Pfullingen (RT): Im Linienbus leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt worden sind ein 59-jähriger Mann und ein 4-jähriger Junge im Linienbus in der Marktstraße in Pfullingen. Der Busfahrer musste an der Ampel auf Höhe der Daimlerstraße stärker abbremsen, woraufhin die beiden Fahrgäste, welche bereits vor Erreichen ihrer Haltestelle von ihren Sitzen aufgestanden waren, das Gleichgewicht verloren und sich an der Einrichtung des Busses angestoßen hatten. Der 59-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Beim 4-Jährigen war eine Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort ausreichend. Die Verkehrsunfallermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. Nach derzeitigem Stand liegt beim Busfahrer kein Fehlverhalten vor.

Metzingen (RT): Brems- und Gaspedal verwechselt

Glück im Unglück hatte am Samstagmittag gegen 15.00 Uhr ein Mercedesfahrer im Liebigweg, als er beim Einfahren in eine Garage verunfallt ist. Der 90-Jährige beschleunigte offenbar beim Befahren der leicht abschüssigen Garageneinfahrt sein Fahrzeug anstatt zu bremsen. Hierdurch prallte er in der Garage gegen die vordere Wand. Durch die Wucht wurde er abgewiesen, sodass sich die B-Klasse letztendlich in der Garageneinfahrt verkeilt hatte und durch die Feuerwehr aus der Garage geborgen werden musste. Der Verunglückte erlitt nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Gomadingen/Reutlingen (RT): Pkw-Aufbruch mit anschließendem Wohnungseinbruch (Zeugenaufruf)

Eine Handtasche mit mehreren Wertgegenständen ist am Samstagnachmittag zwischen 15.50 Uhr und 17.50 Uhr aus einem auf dem Wanderparkplatz Sternberg geparkten VW Tiguan entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter hatte hierzu eine Seitenscheibe aufgehebelt und das Diebesgut entnommen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1.500 Euro, die Höhe der entwendeten Handtasche samt Inhalt wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde mit einem der in der Handtasche enthaltenen Schlüssel in eine Wohnung in Reutlingen eingedrungen, dort die Räume durchwühlt und weitere Wertgegenstände und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 07381/93640 entgegen.

Wendlingen (ES): Arbeiter durch Stromschlag verletzt

Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Arbeiter bei einem Unfall am Samstagnachmittag in der Albstraße. Der Mann führte gegen 13.50 Uhr Arbeiten an einer Zimmerdecke durch und bekam hierbei einen Stromschlag von einem nicht isolierten Kabel. Der Mann verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Kirchheim unter Teck (ES): Bank- und Busfahrkarte geraubt

Ein 23-Jähriger ist am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz Opfer eines Raubüberfalles geworden. Der Geschädigte wurde gegen 03.00 Uhr von vier unbekannten Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Täter schlugen den Mann dann gemeinschaftlich zu Boden und traktierten ihn dort weiter. Einer der Tatverdächtigen entnahm dem Geschädigten seinen Geldbeutel aus der Hosentasche und aus diesem eine Bankkarte sowie eine Busfahrkarte. Dem 23-Jährigen gelang es sich in eine nahegelegene Bar zu flüchten, nachdem er kurz zuvor den Gelbeutel wieder an sich genommen hatte. Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ob es zwischen den Tätern und dem Opfer möglicherweise eine Vorbeziehung gibt.

Tübingen (TÜ): Wechselfallenschwindel im Supermarkt

Bargeld in Höhe von 250 Euro hat ein Trickbetrüger am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, in Tübingen erlangt. Der ca. 177 cm große, als dick beschriebene Täter, welcher mit einer schwarzen Mütze und einem blauen T-Shirt bekleidet war, wollte an der Kasse eines Supermarktes in der Weststadt Geldscheine wechseln. Er ließ sich von der 20-jährigen Kassiererin mehrfach kleinere Banknoten geben und gab dabei jeweils nur einen Teil der ihm zuvor ausgehändigten Scheine zurück. Der Betrug wurde erst mehrere Stunden später bemerkt.

Albstadt (ZAK): Unfall mit drei Fahrzeugen

Gleich zwei Fahrzeuge hat der Fahrer einer Mercedes-Benz A-Klasse in der Katharinenstraße im Stadtteil Tailfingen am Samstagvormittag beschädigt. Kurz vor 11.00 Uhr fuhr der 89-Jährige an einem am Fahrbahnrand abgestellten Toyota Hilux vorbei und streifte diesen mit seinem Fahrzeug. Anschließend fuhr er auf den entgegenkommenden Opel Adam einer 30-Jährigen auf, die zuvor noch angehalten hatte. Aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Opel setzte der Mercedesfahrer zurück und kollidierte erneut mit dem geparkten Toyota. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Dautmergen (ZAK): Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Dautmergen entstanden. Ein 57-Jähriger befuhr gegen 17.55 Uhr mit seiner Simson Schwalbe den Balinger Weg und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine zur Hilfe eilende Streife des Polizeireviers Balingen stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 57-jährige Kleinkraftradfahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Der Mann musste seinen Führschein abgeben. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Glücklicherweise verletzte sich der 57-Jährige nur leicht. Er wurde vor Ort von einem Rettungswagen versorgt. Sein Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

