POL-RT: Exhibitionist, PKW-Aufbruch, Verkehrsunfälle, Brand, Briefkasten gesprengt

Metzingen (RT): PKW aufgebrochen

Am Freitagnachmittag zwischen 17.35 und 18.35 Uhr ist es auf der Parkfläche P1 in der Friedrich-Herrmann-Straße zu einem PKW Aufbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem bislang unbekannten Werkzeug eine Seitenscheibe eines Cupra Ateca ein und entwendeten eine sich im PKW befindliche Aktentasche. In der Aktentasche befanden sich Elektrogeräte und diverse Unterlagen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 500 Euro.

Pfullingen (RT): Rücksichtslos Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Grob verkehrswidrig und rücksichtslos ist am Freitagabend ein Verkehrsteilnehmer in Pfullingen unterwegs gewesen. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein dunkelgrauer Mercedes-Benz GLK die Römerstraße aus Reutlingen kommend in Richtung Stuhlsteige. Auf Höhe der Bismarckstraße fuhr das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und überfuhr anschließend die gepflasterte innere Fahrbahnbegrenzung. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Taxifahrer mit seinem VW vom Drosselweg kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei bemerkte der Taxifahrer den von links kommenden, schnell herannahenden Mercedes und versuchte noch, nach rechts auszuweichen, um eine seitliche Kollision zu verhindern. Der Mercedes streifte das Taxi dennoch leicht, wobei das Taxi am vorderen Stoßfänger beschädigt wurde. Obwohl der Taxifahrer noch mittels Hupen versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, entfernte sich der dunkelgraue Mercedes mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuhlsteige. Am Taxi entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder weitergehende Hinweise zum Fahrzeug, zu den Fahrzeuginsassen oder zur Fahrweise des dunkelgrauen Mercedes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 mit dem Polizeirevier Pfullingen in Verbindung zu setzen.

Kirchheim/Teck (ES): Zwei Pedelec-Lenker frontal zusammengestoßen

Schwere Verletzungen erlitten hat eine Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, auf einem Radweg zwischen Kirchheim/Teck und dem Stadtteil Schafhof ereignet hat. Die 80 Jahre alte Lenkerin befuhr den Rad- und Fußweg parallel zur Straße "Zu den Schafhofäckern" in Fahrtrichtung Schafhof. Auf Höhe der Bushaltestelle beim Schlossgymnasium geriet sie mit ihrem Pedelec nach links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden, 83 Jahre alten Lenker eines Pedelecs. Die beiden Personen stürzten hierbei von ihren Zweirädern. Während der 83-Jährige unverletzt blieb, erlitt die 80-Jährige bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst, welcher mit einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und vorsorglich auch mit einem Rettungshubschrauber vor Ort war, in eine Klinik gebracht. Die beiden Pedelecs wurden durch die Kollision beschädigt, die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Esslingen (ES): Unfall mit leichtverletzter Person

Am Freitagabend ist es an der Kreuzung Esslinger Straße/Zollbergstraße/Ruiter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Esslinger Straße in Fahrtrichtung Zollbergstraße. An der dortigen Kreuzung befuhr zeitgleich ein 32-Jähriger von Esslingen herkommend mit seinem Mercedes den Linksabbiegestreifen, um in Richtung Berkheim abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden PKW. Der Mercedes-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung zeitweise gesperrt werden, weshalb es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden.

Tübingen-Hirschau (TÜ): Exhibitionist festgenommen

Am frühen Freitagabend hat sich ein Mann auf der zum Neckar hingewandten Seite des Hirschauer Baggersees öffentlich selbst befriedigt. Eine vorbeigehende Zeugin beobachtete gegen 17.40 Uhr das Geschehen und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger unweit des Tatorts festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Er wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier Tübingen verbracht und im Anschluss wieder auf freien Fuß entlassen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Tübingen (TÜ): Briefkasten gesprengt

Zur Sprengung eines Briefkastens ist es am Freitagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Dürrstraße gekommen. Ein Zeuge teilte um 21.48 Uhr über Notruf einen lauten Knall mit. Bei der sofortigen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es zur Sprengung eines in der Gebäudefassade verbauten Briefkastens kam. Der Briefkasten wurde stark beschädigt und die Gebäudefassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. Wie und weshalb es zu der Sprengung kam ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen die durch das Polizeirevier Tübingen geführt werden. Da ein Schmorbrand an der Fassade nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Tübingen hinzugezogen. Diesbezüglich konnte nach sorgfältiger Prüfung jedoch Entwarnung gegeben werden.

Hechingen (ZAK): Unfall fordert vier Verletzte

Vier verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 11.55 Uhr an der Kreuzung Stillfriedstraße / Stettener Straße ereignet hat. Eine 26-Jährige fuhr in ihrem 3er BMW auf der Stillfriedstraße in Richtung der Kreuzung und übersah hierbei, das unmittelbar davor der Hyundai i40 einer 19-Jährigen sowie der Renault Zoe einer 60-Jährigen verkehrsbedingt zum Stehen gekommen waren. Die 26-Jährige fuhr von hinten auf den Hyundai auf und schob diesen auf den Renault. Durch die Wucht des Aufpralls wurden bei dem BMW die Airbags ausgelöst. Die Fahrerin des BMW, die Beifahrerin im Hyundai sowie die beiden Fahrzeuginsassen im Renault erlitten Stand jetzt leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Eine 65-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Der BMW und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Albstadt-Pfeffingen (ZAK): Fassadenbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Bewegungsmelder ist es am Freitagabend zum Brand an einer Gebäudefassade eines Wohnhauses in der Bolstraße gekommen. Gegen 21.45 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Einsatzstelle aus. Durch die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro. Aus Sicherheitsgründen wurde die Stromversorgung des Gebäudes durch die Stadtwerke Albstadt unterbrochen. Da es im Gebäudeinneren zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurden die Bewohner für die Nacht anderweitig untergebracht.

