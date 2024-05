Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Freitag, dem 03.04.2024, ereignete sich in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Heusweiler. Der Geschädigte parkte seinen PKW vor dem REWE Markt in Heusweiler. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er eine Beschädigung am vorderen Radkasten der Beifahrerseite feststellen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Lackreste festgestellt und gesichert werden. Die Polizei fahndet folglich nach dem giftgrünen PKW, welcher den Unfall vermutlich verursacht hat. Der PKW weist vermutlich einen Streifschaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite auf. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell