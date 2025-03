Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Körperverletzung vor Sparkasse - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.03.2025, gegen 09.45 Uhr, soll ein 38-jähriger Mann einen 41-jährigen Mann vor der Sparkasse, in Höhe der Einmündung Haagener Straße / Palmstraße, körperlich angegangen haben. Der 38-Jährige soll den 41-Jährigen zunächst an einem Arm und an der Schulter ergriffen und weggestoßen haben, sodass der 41-Jährige gegen seine schwangere 34-jährige Freundin stieß. Auch habe der 38-Jährige dem 41-Jährigen in das Gesicht geschlagen. Aufgrund von verbal einschreitenden Zeugen beendete der 38-Jährige seine Tätlichkeiten und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der 41-Jährige und seine 34-jährige Freundin seien leicht verletzt worden. Ursächlich könnte ein schon länger anhaltender Nachbarschaftsstreit sein.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

