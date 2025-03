Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec samt Anhänger am helllichten Tag vor Haustür entwendet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.03.2025, in dem Zeitraum zwischen 08.40 Uhr bis 10.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein verschlossenes Pedelec der Marke Corratec samt einem Anhänger der Marke Thule. Das Pedelec mit Anhänger stand in der Straße "Am Kirchberg" vor einer Haustür. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 4.900 Euro.

