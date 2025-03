Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch/Saig: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.03.2025, gegen 01:00 Uhr kam es in einem Hotel in der Ortsmitte von Saig zu einem Einbruch.

Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Anwesen und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Zeugen bemerkten den Einbruch, konnte den dann flüchtenden Einbrecher jedoch nicht mehr einholen. Über Diebesgut sowie die Schadenshöhe liegen bislang noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, blieb diese ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651/93360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

