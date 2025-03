Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.03.2025, gegen 19:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Kreisstraße von Bachheim kommend in Fahrtrichtung Seppenhofen. Im Kurvenbereich kam ihm auf seiner Fahrbahn ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit einem silbernen Kleinwagen entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 23-Jährige nach rechts aus und kam hierbei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Er blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 076519336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell