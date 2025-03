Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Rauchmelder weckt Bewohnerin - Wintergarten steht in Flammen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Olsberg (ots)

In der Nacht auf Samstag, dem 22.03.2025 wurden um 04:33 Uhr die Löschgruppen Wiemeringhausen und Assinghausen zusammen mit dem Löschzug Bigge - Olsberg zu einem Feuer in einem Wintergarten in Wiemeringhausen in der Ibergstraße alarmiert. Der Löschzug Niedersfeld wurde kurze Zeit später noch nachalarmiert. Die 66-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses wurde durch einen ausgelösten Rauchmelder im Haus geweckt. Sie ging im Erdgeschoss nachsehen und entdeckte Rauch und Feuer im angebauten Wintergarten des Hauses. Eigene Löschversuche musste sie wegen des Rauches aufgeben. Sie weckte einen 56 jährigen Freund, der zu Gast war. Zusammen konnten sie mit 3 Hunden das Haus unverletzt verlassen. Sie wurden vorsichtshalber vom Rettungsdienst und Notarzt vor Ort untersucht und anschließend durch zwei Mitglieder des nachgeforderten PSU Teams betreut. Das Feuer im Wintergarten konnte im Innenangriff unter schwerem Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht. Mit der Wärmebildkamera wurden angrenzende Bereiche zum Wohnhaus kontrolliert. Blechverkleidungen am Wintergarten mussten mit einer Spezialsäge entfernt werden, um letzte Glutnester im Dachbereich ablöschen zu können. Das Feuer hat zum Glück nicht auf das Wohnhaus übergegriffen, es ist aber durch den Brandrauch vorerst nicht bewohnbar. Die 66-jährige kann bei einer Familienangehörigen unterkommen. Über die Ursache des Feuers liegen der Feuerwehr keine Hinweise vor. Insgesamt waren mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei, PSU Team und Energieversorger 79 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen vor Ort. Die letzten Einsatzkräfte hatten um 8:10 Uhr Einsatzende.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell