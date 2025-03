Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuerwehr Elpe zieht Bilanz für 2024

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Feuerwehr Elpe konnte Löschgruppenführer Thorsten Brolle neben den Kameradinnen und Kameraden aus der Einsatz- und Ehrenabteilung auch Vertreter der Kommunalpolitik sowie Wehrleiter Marc Stappert begrüßen. In seinem Jahresbericht gab Brolle einen Überblick über die Einsätze im Jahr 2024. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte zu 22 Einsätzen alarmiert, die das gesamte Aufgabenspektrum der Feuerwehr abdeckten. Ein besonderer Schwerpunkt lag im Bereich der technischen Hilfeleistung, die insbesondere bei Verkehrsunfällen erforderlich wurde. Zusätzlich zu den Einsätzen leisteten die Feuerwehrmitglieder zahlreiche Übungs- und Ausbildungsstunden sowie diverse Arbeiten für die Dorfgemeinschaft. Insgesamt kamen so über 2.472 Stunden ehrenamtliche Arbeit für die Allgemeinheit zusammen. Besondere Erwähnung fand die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Löschgruppe. Sowohl die Brandschutzerziehung für Vorschulkinder, als auch die Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr erfreuen sich großer Beliebtheit. Dies spiegelt sich auch in der steigenden Mitgliederzahl wider: Die Jugendfeuerwehr verzeichnet nun 13 aktive Mädchen und Jungen.

Auch Wehrleiter Marc Stappert betonte in seinem Bericht die hohe Bedeutung der Nachwuchsarbeit für eine zukunftssichere Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Olsberg. Darüber hinaus gab er einen Überblick über strukturelle Veränderungen, sowie die Erweiterung der Ausrüstung und des Ausbildungsangebots auf Stadtebene. Er hob die wachsende Belastung der Feuerwehr hervor, insbesondere durch steigende Kosten bei Beschaffung und Ausbildung, sowie durch eine zunehmende Regulierungsflut in Zeiten angespannter kommunaler Haushalte.

Im Anschluss an die Berichte nahm Wehrleiter Stappert mehrere Personalmaßnahmen vor: Daniel Fischer-Rupp wurde zum Feuerwehrmann ernannt. Sascha Kreutzmann erhielt nach erfolgreichem Gruppenführer-Basislehrgangs (F3) die Beförderung zum Brandmeister. Ehrenstadtbrandmeister Helmut Kreutzmann, Vater des frisch beförderten Brandmeisters, wurde nach jahrzehntelangem Engagement in die Ehrenabteilung verabschiedet.

Ortsvorsteher und Ratsmitglied Frank Kreutzmann gratulierte den Beförderten und betonte in seinem Grußwort die besondere Bedeutung der Löschgruppe für das Gemeinwesen sowie den sozialen Zusammenhalt in den Ortschaften Elpe und Heinrichsdorf. Er sprach seinen Dank - auch im Namen des Bürgermeisters und der Verwaltung - ausdrücklich auch den Familien der aktiven Feuerwehrleute aus, die oft auf ihre Angehörigen verzichten müssen.

Zum Abschluss bedankte sich Einheitsführer Thorsten Brolle bei allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz und wünschte ein gesundes und einsatzfreies Jahr 2025. Besonders hob er den Wunsch hervor, dass alle Feuerwehrleute stets wohlbehalten von ihren Einsätzen zurückkehren mögen. Im Anschluss lud er die Anwesenden mit ihren Familien zur traditionellen Agathafeier ein, bei der der Abend in geselliger Runde ausklang.

