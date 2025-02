Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Generalversammlung der Löschgruppe Olsberg - Wulmeringhausen

Bild-Infos

Download

Olsberg (ots)

Zur diesjährigen Generalversammlung trafen sich die Mitglieder der Löschgruppe Wulmeringhausen. Neben den anwesenden Mitgliedern der Einheit, konnte der stellvertretende Einheitsführer David Engemann den Wehrleiter Marc Stappert und Stadtvertreter Ralf Menke begrüßen. Nach dem Gedenken der verstorbenen Mitglieder wurde im Anschluss das Protokoll der letzten Generalversammlung durch Emily Rüther verlesen. Danach folgten die Jahresberichte der verschiedenen Abteilungen. Die Kinderfeuerwehr unter der Leitung von Anna Schmidt blickte auf acht Treffen und insgesamt 273 geleistete Stunden zurück. Die "Löschfüchse" engagierten sich bei der Aktion "Saubere Landschaft", besuchten die Polizeiwache Brilon und lernten den Polizeihund "Boss" kennen. Ein Höhepunkt war das Kartoffelbraten, bei dem die Kinder demonstrieren konnten, wie eine Rettungsgasse richtig gebildet wird.

Die Jugendfeuerwehr musste das Jahr ohne aktive Mitglieder beenden, da die letzten beiden Jugendlichen in die Einsatzabteilung übernommen wurden. Die aktive Wehr unter der Leitung von Markus Rüther berichtete von 22 Einsätzen mit insgesamt 2475 geleisteten Stunden. Dazu gehörten unter anderem Brandeinsätze, Sturmschäden und technische Hilfeleistungen. Zudem investierte die Stadt in einen Abbiegeassistenten am Einsatzfahrzeug. Durch Spendengelder konnte auch das Wulmeringhauser Fahrzeug mit der neuen Folierung im einheitlichen Design der Stadt Olsberg foliert werden. Auch die Organisation der Herbstabschlussübung und die Teilnahme an verschiedenen Dorfveranstaltungen gehörten zu den Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Wehrleiter Marc Stappert lobte die engagierte Arbeit der Löschgruppe und gab einen Überblick über zukünftige Projekte. Dazu gehören die kontinuierliche Ausstattung mit der neuen NRW-Uniform, der fast abgeschlossene Helmtausch im gesamten Stadtgebiet sowie die Etablierung des neuen Hygienekonzepts. Ein weiteres zentrales Thema war die geplante Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens sowie der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Olsberg, das 2026 fertiggestellt werden soll.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl des stellvertretenden Einheitsleiters. Christopher Pieper wurde für dieses Amt vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Somit tritt er die Nachfolge von David Engemann an. Im Anschluss nahm der Wehrleiter folgende Beförderungen vor: Felix Rüther und Leon Meyer wurden zu Oberfeuerwehrmännern und Marleen Rösen zur Unterbrandmeisterin (offizielle Ernennung wird nachgeholt) befördert. Eine besondere Ehrung erhielt Alfred Metten für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr, die zu einem späteren Zeitpunkt mit einer offiziellen Urkunde komplettiert wird.

Zum Abschluss bedankte sich Stadtvertreter Ralf Menke für die engagierte Arbeit der Löschgruppe. Markus Rüther informierte über die geänderten Pläne zum geplanten Dorftreff, denen die Einheit zustimmte. Zudem gab er bekannt, dass er nach seiner aktuellen Amtszeit von vier Jahren nicht erneut kandidieren werde und bat die Einheit, sich Gedanken um eine Nachfolge zu machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell