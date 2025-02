Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Von Hamm bis Olsberg - Katze fährt 75 Kilometer im Motorraum über die A44 mit

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Olsberg (ots)

Der Löschzug Bigge - Olsberg wurde am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr in die Heinrich-Sommer-Straße in Bigge zu einem ungewöhnlichen Einsatz alarmiert. Dort hatte der Fahrer eines Firmenfahrzeuges eine Katze im Motorraum gemeldet. Der Mitarbeiter eines Energieunternehmens war am Morgen in Hamm zu einem Termin gestartet. Nach getaner Arbeit im Bereich Rüthen - Oestereiden sprang plötzlich sein PKW nicht mehr an. Als der Mitarbeiter die Motorhaube öffnete, um nach dem Fehler zu suchen, schauten ihn auf einmal zwei Katzenaugen an. Das Tier verschwand kurz danach in den Tiefen des Motorraums und ließ sich nicht vom Verlassen des Fahrzeuges überzeugen. Nach Kontrolle aller Steckverbindungen im Motorraum sprang das Fahrzeug auch wieder an. Vermutlich hatte der etwa sieben Monate alte Kater eine Steckverbindung gelöst. Der verständigte ADAC half ebenfalls noch beim Versuch, den "Schwarzfahrer" vom Ausstieg zu überzeugen. Nach einer Weile war man sich nicht mehr Sicher, ob das Tier vielleicht doch schon unbemerkt die Flucht ergriffen hatte, so setzte der Mitarbeiter seine Fahrt nach Olsberg fort. Dort hatte der 51-jährige Fahrer aber doch noch einmal die Motorhaube geöffnet, um nachzusehen. Das war auch gut so, denn der kleine, schwarz-weiße Stubentieger sah ihn wieder verwundert an. Verkroch sich aber dann in den komplett verkleideten Mitteltunnel des Fahrzeuges, in dem man keinen Zugriff auf das Tier hatte. Jetzt verständigte der Mann die Feuerwehr. Vier Helfer des Löschzuges rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur angegebenen Adresse aus. Vor Ort konnte das Tier auch durch die Einsatzkräfte nicht befreit werden. Man entschied sich dazu, zur nicht weit entfernten KFZ Werkstatt in Bigge zu fahren. Dort wurden auf einer Arbeitsbühne Verkleidungsteile am Unterboden des Fahrzeugs entfernt. So konnte das Tier dann unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden. Vielen Dank an die VW Menke GmbH, welche sich kostenlos an der Befreiung der Katze beteiligt hat. Der Kater wurde zunächst von den Einsatzkräften mit ins Feuerwehrhaus genommen. Anschließend wurde er in die Obhut der Katzenhilfe Hochsauerland in Bestwig Nuttlar gegeben. Hier konnte man feststellen, dass der Weltenbummler weder gechipt noch tätowiert ist. Somit bleibt es unklar, wem der Schwarzfahrer gehört. Falls Jemand den tapferen Kerl vermisst, kann sich unter der 02904-7123772 bei der Katzenhilfe Hochsauerland e.V. melden. Die Katzenhilfe freut sich immer über Spenden, wie wichtig solche Einrichtungen sind, zeigt sich hier einmal mehr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell