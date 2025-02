Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuerwehr Olsberg belegt 2. Platz beim Heimat-Preis der Stadt Olsberg

Olsberg

1.500 EUR erhielt die Freiwillige Feuerwehr bei der Verleihung des Heimatpreises auf dem Neujahrsempfang der Stadt Olsberg in die Konzerthalle, zu dem über 200 Gäste anwesend waren. Die 319 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verteilen sich auf folgende Einheiten im Stadtgebiet. Die Löschgruppen Antfeld, Assinghausen, Bruchhausen, Brunskappel, Elleringhausen, Elpe, Gevelinghausen, Wiemeringhausen, Wulmeringhausen sowie den Löschzug Bigge-Olsberg Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr sind sehr vielseitig. Vom klassischen Brandeinsatz bis hin zur technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, Tierrettung, Beseitigung von Ölspuren, kommen noch die Unterstützung der Rettungsdienste hinzu, wie beispielsweise durch Türöffnungen bei Personen in Not oder Tragehilfen unter schwierigen Bedingungen. Im Jahr gibt es stadtweit etwa 200 Einsätze für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Diese Tätigkeiten werden von den Feuerwehrleuten sowohl in ihrer Arbeitszeit als auch in ihrer Freizeit 24 Stunden täglich erledigt, 7 Tage die Woche. Die Familien der Feuerwehrangehörigen müssen sich immer ebenso spontan auf die plötzlichen Einsätze einstellen, wie die Einsatzkräfte selber. Nicht vergessen werden dürfen die 14-tägig stattfindenden Übungsabende der Freiwilligen Feuerwehr, die regelmäßigen Lehrgänge, Aus- und Fortbildungen sowie die Arbeiten an den Fahrzeugen und Gerätschaften, die immer für alle Einsätze bereitstehen müssen. Zu erwähnen ist noch, dass 35 aktive Musiker im Spielmannszug der Feuerwehr sich ebenfalls regelmäßig zu Übungsabenden treffen und zu verschiedensten Festen zur musikalischen Begleitung beitragen. Selbstverständlich wird auch an die Zukunft der Feuerwehr gedacht. 87 Jungen und Mädchen ab 10 Jahren werden in 6 Gruppen der Jugendfeuerwehr Olsberg auf den feuerwehrtechnischen Dienst bei Übungs- und Spielabenden vorbereitet. Auch jüngere Mädchen und Jungen können sich schon in der Kinderfeuerwehr, die sich die Löschfüchse nennen, in 3 Gruppen im Stadtgebiet spielerisch mit dem Thema Feuerwehr befassen und sich so auf den Eintritt in die Jugendfeuerwehr vorbereiten.

