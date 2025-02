Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Generalversammlung der Löschgruppe Olsberg - Gevelinghausen

Olsberg (ots)

Auf der diesjährigen Generalversammlung der Löschgruppe Gevelinghausen, konnte Löschgruppenleiter Volker Kasper 30 Kameraden sowie Stadtratsmitglied Frank Kleine-Nathland, den Ortsvorsteher Thomas Loerwald und den stellvertretenden Wehrleiter Sebastian Völmecke begrüßen.

Die Löschgruppe Gevelinghausen wurde im Jahre 2024 zu 13 Einsätzen alarmiert, welche zum größten Teil aus technischer Hilfe bestanden. Des Weitern nahmen die ehrenamtlichen Mitglieder der Einheit an 26 Dienstabenden, sowie an zahlreichen Aus- und Fortbildungen teil. Zum normalen Einsatzdienst im Ort beteiligen sich noch einige Mitgleider der Einsatzabteilung im ABC - Gefahrgutzug, beim Wasserförderzug des HSK, im PSU- Team (Psycho Soziale Unterstützung) sowie in der Information und Kommunikationseinheit (IUK). Insgesamt leisteten die Feuerwehrleute in ihrer Freizeit etwa 2400 ehrenamtliche Stunden.

Der stellvertretende Wehrleiter Sebastian Völmecke bedankte sich bei allen für ihren unermüdlichen Einsatz. Er konnte an diesem Abend für Verstärkung der Einsatzabteilung sorgen. Jason Polinger wurde offiziell aus der Jugendfeuerwehr in die Löschgruppe übernommen und somit zum Feuerwehrmann ernannt. Des Weiteren wurden Benedikt Kasper und Lukas Miller zu Oberfeuerwehrmännern, sowie Sebastian Vorderwülbecke und Till Rotermund zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Im Anschluß daran bat Timo Noll um seine Entlassung als stellvertretender Löschgruppenleiter. Diesem Wunsch kam Völmecke nur ungern nach, denn Timo war in den vergangenen 10 Jahren immer ein zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. Dennoch überreichte er ihm die Entlassungsurkunde. Noll wird der Löschgruppe aber weiterhin als Einsatzkraft und Gerätwart der Löschgruppe mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf eine Entlassung muss zwangsläufig eine Ernennung folgen. Fabian Lörwald wurde an diesem Abend als neuer, stellvertretender Löschgruppenleiter der Löschgruppe Gevelinghausen ernannt. Abschließend bedankte sich Sebastian Völmecke nochmals bei allen Anwesenden für ihre Einsatzbereitschaft.

Ortsvorsteher Thomas Loerwald hob hervor, was für eine starke Truppe in Gevelinghausen bei der Feuerwehr existiert, man könne deutlich sehen, wie gut die Kameradschaft gerade zwischen der jüngeren und älteren Generation funktioniert. Diesen Worten konnte sich Stadtratsmitglied Frank Kleine - Nathland nur anschließen. Er fügte die Hoffnung hinzu, dass immer alle Helfer heile und gesund aus den Einsätzen zu ihren Familien nach Hause zurückkehren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell