LPI-G: Wahlplakate beschädigt

Greiz (ots) - Greiz. Am 22.05.2024 gegen 06:40 Uhr ereignete sich in der Reichenbacher Straße am Abzweig Schönfelder Straße in Greiz ein Verkehrsunfall. Eine 59-jährige PKW Fahrerin, welche aus Richtung Reichenbach kam und in die Schönfelder Straße abbiegen wollte, wurde dabei leicht verletzt, als ihr eine hinter ihr fahrende 63-jährige PKW Fahrerin auf das Heck auffuhr. Die 59-Jährige wurde mit leichten ...

