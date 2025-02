Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus Fenster eingeschlagen

Neuenkirchen (ots)

Einbrecher haben an einem Einfamilienhaus am Haarweg ein Fenster eingeschlagen und sich so gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag (14.02.25), 22.00 Uhr, und Samstag (15.02.25), 10.00 Uhr. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus, das nahe der Straße Grote Kamp liegt, nach Diebesgut. Ob die Diebe Beute machten, ist noch nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

