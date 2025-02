Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Verpuffung in Pelletofen sorgt für Großeinsatz in Olsberg

Olsberg (ots)

Zu einem Zimmerbrand in Elleringhausen in der Straße "Winterseite" wurden am Freitagabend gegen 19:40 Uhr die Löschgruppen Elleringhausen, Bruchhausen, der Löschzug Bigge-Olsberg, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Gemeldet war ein brennender Gasofen. Vor Ort konnte von den zuerst eintreffenden Einsatzkräfte schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Verpuffung in einem Pelletofen war der Grund für den Einsatz. Der Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Kein Feuer außerhalb des Ofens, kein Einsatz für die Feuerwehr, keine Gefahr für die Bewohner. Der Betrieb des Ofens wurde bis zur Kontrolle durch den Bezirksschornsteinfeger untersagt. Alle 46 Einsatzkräfte inclusive Rettungsdienst und Polizei, die mit insgesamt elf Fahrzeugen vor Ort waren, konnten wieder Abrücken. Einsatzende war gegen 20:30 Uhr.

