Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ermittelt die Polizei in Trippstadt. Hier wurde in der Straße "Am Stockacker" ein Pkw mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack des Fahrzeugs an mehreren Stellen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Tatzeit war am vergangenen Freitag (13. September) im Zeitraum zwischen 14.10 und 15.15 Uhr. Das betroffene Auto war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 44 abgestellt. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

