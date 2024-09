Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfester Streit unter 16-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Zwischen zwei Jugendlichen ist es am Montag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Das Haus des Jugendrechts ermittelt wegen Körperverletzung.

Erst am Dienstag ging die Meldung ein, dass am Montagvormittag zwei 16-Jährige am Kaiserbergring in Streit geraten waren. Dabei soll einer der beiden Jungen mehrfach nach seinem Gegenüber geschlagen und getreten haben. Unter anderem trat er ihm in den Bauch und traf ihn auch am Kinn. Anschließend soll er das Opfer auch noch verbal bedroht haben.

Der Betroffene wurde leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2050 beim Haus des Jugendrechts zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell