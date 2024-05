POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss führt zur Blutentnahme

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Festplatz am Anger, Mittwoch, 01.05.2024, 02:00 - 03:00 Uhr. NÖRTEN-HARDENBERG (TS) - Am Festplatz in Nörten-Hardenberg kam es während der öffentlichen Feierlichkeit zum Tanz in den Mai zu mehreren verbalen Auseinandersetzungen und körperlichen Übergriffen, die das friedliche Festgeschehen trübten. Insgesamt wurden zwei ...

mehr