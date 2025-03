Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0192 --Verkehrskontrollen in Burglesum--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Stader Landstraße / Bremerhavener Heerstraße Zeit: 25.03.2025, 10:15 - 14 Uhr

Am Dienstag führten Studierende der Polizei Bremen Verkehrskontrollen in Burglesum durch. Dabei konnten diverse Verstöße festgestellt werden.

In der Zeit zwischen 10:15 und 12:15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Stader Landstraße insgesamt 37 Fahrzeuge. Dabei wurden 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Den Negativrekord stellte dabei ein Fahrzeug mit gemessenen 67 km/h bei erlaubten 30 auf. Nebenher wurden zudem Gurtverstöße, Handy am Steuer und weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet.

In der Bremerhavener Heerstraße erfolgten weitere Verkehrskontrollen, zwischen 12:45 und 14 Uhr. Hier wurden insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert und acht Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Höchstwert waren 48 bei ebenfalls nur erlaubten 30 km/h. Auch an der zweiten Kontrollstelle blieben weitere Verstöße, wie ein nicht ordnungsgemäß genutzter Gurt und Handy am Steuer nicht aus. Zudem wurden Verstöße bei Radfahrern geahndet, die sich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung bewegten.

