POL-HB: Nr.: 0191 --Lautes Geschrei offenbart Cannabisplantage

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Moselstraße Zeit: 25.03.2025, 20:45 Uhr

In der Neustadt fanden Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Dienstagabend eine Cannabisplantage in der Wohnung eines 43-jährigen Mannes. Alarmiert wurden die Polizisten zuvor wegen einer vermutlichen Beziehungsstreitigkeit.

Gegen 20:45 Uhr wurden über den Notruf der Polizei laute Schreie aus einer Wohnung in der Moselstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fiel es zunächst schwer die betreffende Wohnung zu finden, da auch die Zeugin des Geschreis keine exakten Angaben machen konnte. Erst als ein Mann aus dem Gebäude trat, welcher offensichtlich einen lautstarken Streit durch sein Telefon führte, kam langsam Licht ins Dunkle. Schnell stellte sich heraus, dass der Streitende die Ursache für den eingegangenen Notruf war. Da die Polizisten sichergehen mussten, dass sich in seiner Wohnung keine hilfebedürftige Person befindet und auch der Mann diesen Umstand klarstellen wollte, betrat man gemeinsam die entsprechenden Räumlichkeiten. Dort fanden die Einsatzkräfte zwar keine Person in misslicher Lage vor, dafür aber eine ausgewachsene Cannabisplantage.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden insgesamt 66 Cannabispflanzen, zwei große Anbauzelte sowie allerhand Düngemittel und andere Anbauutensilien beschlagnahmt. Nach den Angaben des 43-jährigen wären die Pflanzen in rund acht Wochen erntereif gewesen. Durch die Polizei wird nun eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell