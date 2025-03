POL-HB: Nr.: 0187 --Drogen vom Balkon geworfen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Eichenstraße Zeit: 23.03.2025, 5 Uhr In der Nacht zu Sonntag raubten zwei Unbekannte einen Taxifahrer in Woltmershausen aus. Die beiden Räuber konnten mit der Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 5 Uhr stiegen zwei Männer in der Eichenstraße in das Taxi des 53 Jahre alten Fahrers ein. Nach einer kurzen Fahrt gab das Duo an, aussteigen zu ...

mehr