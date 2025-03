Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0186--Gefahr während der Fahrt- Polizei warnt vor "Krähenfüßen" auf Fahrbahn--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Überseepromenade Zeit: 21.03. bis 22.03.25

In der Bremer Überseestadt legten Unbekannte sog. "Krähenfüße" auf die Fahrbahn. Die Polizei ermittelt in bislang drei Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Unbekannte hatten vermutlich in der Freitagnacht und am Samstagabend im Bereich der Kommodore-Ziegenbein-Allee Ecke Überseepromenade mehrere Krähenfüße auf der Fahrbahn platziert. Die Polizei weiß derzeit von mindestens drei Fällen, die zur Anzeige gebracht wurden. Dabei überfuhren die Fahrzeuge die spitzen Metalle und es kam in der Folge zu Beschädigungen an den Reifen. Alarmierte Einsatzkräfte fanden vor Ort noch weitere Krähenfüße auf der Straße verteilt und stellten diese sicher.

Die Polizei warnt vor diesen spitzen Metallgegenständen und ruft zu besonderer Aufmerksamkeit auf. Vor allem, wenn eine veränderte Fahrweise festgestellt wird, sollte unverzüglich angehalten und das Fahrzeug überprüft werden.

Es wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt, wer in diesem Zusammenhang an der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat. Hinweisgeber melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 0421 362-14850.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell