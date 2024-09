Feuerwehr Nürnberg: Mehrere Brände in den frühen Morgenstunden

Nürnberg (ots) - Die Wetterberichte zeigten noch am Vorabend keine Indizien, dass sich starke Gewitter für den Montag andeuteten. Dennoch wurde das Wettergeschehen in den Morgenstunden in der Integrierten Leitstelle Nürnberg (ILS) kontinuierlich überwacht, so dass auch die plötzlich entstandenen Gewitter- und ...

mehr