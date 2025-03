POL-HB: Nr.: 0184 --Minderjährige überfallen Kiosk und Tankstelle in Gröpelingen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße Zeit: 21.03.2025, 18:50 Uhr Ein bewaffneter Täter überfiel am Freitagabend ein Zoofachgeschäft in Vegesack und erbeutete Bargeld. Einsatzkräfte stellten schnell einen Tatverdächtigen. Der Mann betrat kurz vor Ladenschluss das Zoofachgeschäft in der Hammersbecker Straße. An der Kasse bedrohte er eine 57 Jahre alte Angestellte mit ...

