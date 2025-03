Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0183 --Überfall auf Zoofachgeschäft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße Zeit: 21.03.2025, 18:50 Uhr

Ein bewaffneter Täter überfiel am Freitagabend ein Zoofachgeschäft in Vegesack und erbeutete Bargeld. Einsatzkräfte stellten schnell einen Tatverdächtigen.

Der Mann betrat kurz vor Ladenschluss das Zoofachgeschäft in der Hammersbecker Straße. An der Kasse bedrohte er eine 57 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und entnahm Geldscheine aus der geöffneten Kassenlade. Anschließend versuchte er durch den Eingangsbereich zu flüchten. Der Ehemann, der die 57-Jährige abholen wollte, wurde auf das Geschehen aufmerksam und versperrte mit seinem Auto und durch Zuhalten der Tür den Ein- und Ausgangsbereich. Der Räuber stach mit seinem Messer aus der Tür heraus und verletzte dabei den 54-Jährigen leicht. Der Angreifer konnte das Geschäft verlassen und es kam zu einer Auseinandersetzung, bei dem er den 54 Jahre alten Mann mehrfach ins Gesicht schlug und versuchte, mit dem Messer nach ihm zu stechen. Anschließend flüchtete der Räuber. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Polizei prüft derzeit, ob der 28-Jährige für die Tat in Frage kommt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen, insbesondere, wenn Täter bewaffnet sind. Das Verhalten des Ehemannes war sehr mutig. Gefordert ist jedoch kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

