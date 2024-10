Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Krefeld (ots)

Am Samstag (26. Oktober 2024) ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der Meyeshofstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 39-Jährige von der Gatherhofstraße in die Meyeshofstraße ein und kollidierte dort mit der 63-Jährigen, die die Meyeshofstraße in Richtung Gatherhofstraße befuhr. Die Frau geriet unter den Auflieger der Sattelzugmaschine und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Krefelder blieb unverletzt. Ein Drogenvortest verlief jedoch positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war ebenfalls vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 zu melden oder sich an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. (198)

