POL-KR: Transporter mit defekten Reifen auf der Sankt-Anton-Straße: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt wegen eines Transporters, der am Samstag (19. Oktober) auf der Fahrbahn der Sankt-Anton-Straße stand - mit beschädigten Felgen an beiden Rädern auf der Fahrerseite und gerissener Ölwanne. Der Vorderreifen war von der Felge abgefallen, an ihm und dem Reifen des Hinterrads befanden sich tiefe Kratzer. Ab der Steinstraße entdeckten die Beamten Schleifspuren bis zum Standort des Autos auf der Sankt-Anton-Straße.

Der Alkoholtest verlief bei zwei Insassen des Fahrzeugs positiv. Die Polizei sucht Zeugen, die den Transporter und seine Insassen am Samstag ab 9:30 Uhr beobachtet haben, möglicherweise bei einer Kollision mit dem Bordstein auf der Steinstraße. Es handelt sich um einen weißen Renault Master mit Duisburger Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(196)

