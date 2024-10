Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zu Gast in der Mediothek: Landesweite Aktionswoche "Riegel vor!" 2024

Krefeld (ots)

Auch 2024 ist unser Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz in der Mediothek Krefeld zu Gast. Jedes Jahr im Herbst, wenn die Tage deutlich kürzer werden, nehmen erfahrungsgemäß die Wohnungseinbrüche zu. Daher findet zum wiederholten Male die Aktionswoche der Polizei, "Riegel vor!", statt. Am 25. und 26. Oktober können sich Bürgerinnen und Bürger kostenfrei aufklären lassen. Der Infostand im Foyer der Mediothek hat am Freitag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Berater der Polizei, Eden Nickel und Frank Ishorst, geben Tipps zu sicherheitsbewusstem Verhalten und technischen Sicherungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause. (194)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell