Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehrere Autos durch Steinschläge beschädigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (14. Oktober 2024) meldeten mehrere Autofahrer gegen 23:40 Uhr, dass sie im Bereich der Überführung am Dießemer Bruch in Fahrtrichtung Oppumer Straße unterwegs gewesen sind. Hinter der Kreuzung Neue Ritter Straße habe es dann einen lauten Knall gegeben. Nachdem die Autofahrer ausgestiegen sind, haben sie sowohl auf der Frontscheibe als auch auf der Motorhaube Beschädigungen in Form von Steinschlägen bemerkt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum angegebenen Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (192)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell