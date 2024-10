Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Brand in Mehrfamilienhaus- 57-Jährige in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Am Montag (14. Oktober 2024) gegen 5:45 Uhr wurde auf der Luisenstraße ein Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Kräfte der Feuerwehr Krefeld waren bereits am Einsatzort, um den Brand zu löschen. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die 57-jährige Wohnungsmieterin der Erdgeschosswohnung den Brand verursachte. Die Frau wurde noch vor Ort festgenommen und am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung erließ. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Bewohner des Hauses blieben nach Sichtungen durch den Rettungsdienst unverletzt. Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses bleiben weiterhin bewohnbar. (190)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell