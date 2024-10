Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 70-jähriger Pkw-Fahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (10. Oktober 2024) gegen 21:30 Uhr kollidierte ein 70-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr mit seinem Pkw im Kreuzungsbereich der Berliner Straße und Essener Straße mit einem Lkw, der die Berliner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass Lebensgefahr zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Mann wurde vor Ort von Ersthelfern betreut und danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung zum Teil gesperrt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf wurde angefordert und sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (187)

