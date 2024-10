Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Unbekannte Täter entwenden ein Wohnmobil in Edewecht

Oldenburg (ots)

Sichtlich überrascht waren die Eigentümer eines Wohnmobils, als sie am heutigen Morgen in den Urlaub aufbrechen wollten. In der Nacht von Dienstag, 01.10.24 auf Mittwoch, 02.10.24, wurde das Wohnmobil (Hymer), welches in Edewecht, in der Wagnerstraße abgestellt war, von bislang unbekannten Tätern entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell