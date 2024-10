Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter schlägt Autofahrer und Beifahrer mit der Faust ins Gesicht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (8. Oktober 2024) gegen 6:50 Uhr rief ein Autofahrer die Polizei, nachdem er von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Vor Ort berichtete der 42-Jährige, dass er und sein 19-jähriger Beifahrer die Straße Fütingsweg in Fahrtrichtung Oberdießemer Straße befahren haben. Zeitgleich habe vor seinem Auto die Straßenbahn auf Höhe des Bahnüberganges verkehrsbedingt gehalten. Plötzlich habe er beobachten können, wie ein anderer Autofahrer mit einem orangefarbenen VW T6 (ein Firmenfahrzeug mit Werbung) sowohl an seinem Auto und an der Straßenbahn mit erhöhter Geschwindigkeit rechts vorbeigefahren sei. Der 42-Jährige hupte daraufhin. Der Unbekannte Autofahrer bremste stark ab, stieg aus seinem Fahrzeug und schlug dem 42-jährigen und seinem Beifahrer mit der Faust ins Gesicht. Der Mann beschrieb den Täter als ca. 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug einen schwarzen Bart und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (193)

