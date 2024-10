Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Dieselstraße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dieselstraße/ Daimlerstraße wurde am Mittwochmorgen (09.10., 06.40 Uhr) ein 26-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Zuvor befuhr ein 33-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW die Dieselstraße in Richtung Herzebrock und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Daimlerstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 26-jährige Herzebrock-Clarholzer mit seinem Fahrrad den freigegebenen linken Geh- und Radweg der Dieselstraße in gleiche Fahrtrichtung. Beim Abbiegeversuch kam es zur Kollision, bei welcher der Radfahrer zu Sturz kam.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 33-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

