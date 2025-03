POL-HB: Nr.: 0182 --Schwerer Verkehrsunfall in der Neustadt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Friesenwerder/Am Hohentorsplatz Zeit: 21.03.2025, 22 Uhr

Am späten Freitagabend kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Vier Personen, darunter ein Kind, wurden dabei verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 22 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Frau mit ihrem Audi die Straße Friesenwerder auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Huchting und näherte sich der Kreuzung Am Hohentorsplatz. Die rechte Spur ist hier als Rechtsabbiegerspur durch Pfeile auf dem Boden gekennzeichnet. Laut Zeugenaussagen missachtete sie eine rote Ampel und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit geradeaus. Zeitgleich befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Ford die Straße Am Hohentorsplatz in Richtung Woltmershausen und wollte die Kreuzung überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die Audi-Fahrerin von der Fahrbahn gestoßen wurde und anschließend einen Zaun durchbrach. Die 20-Jährige und ihre Beifahrerin sowie der 44 Jahre alte Mann und ein siebenjähriges Kind wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Da der Verdacht bestand, dass die 20-Jährige alkoholisiert war oder unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten ihren Führerschein und fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässige Körperverletzung. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

