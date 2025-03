Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0185 --Taxifahrer ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Eichenstraße Zeit: 23.03.2025, 5 Uhr

In der Nacht zu Sonntag raubten zwei Unbekannte einen Taxifahrer in Woltmershausen aus. Die beiden Räuber konnten mit der Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 5 Uhr stiegen zwei Männer in der Eichenstraße in das Taxi des 53 Jahre alten Fahrers ein. Nach einer kurzen Fahrt gab das Duo an, aussteigen zu wollen. Als der Taxifahrer seine Geldbörse in die Hand nahm, schlug einer der Männer ihm gegen den Hinterkopf. Sein Komplize auf dem Beifahrersitz entriss ihm im selben Moment die Geldbörse aus der Hand. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Der Mann auf der Rückbank soll einen Vollbart haben, schwarze Kleidung sowie Stiefel und Stoffhandschuhe getragen haben. Sein Komplize auf dem Beifahrersitz soll ungefähr 1,90 Meter groß gewesen sein. Er trug einen Schnurrbart, war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Kappe und ebenfalls Stoffhandschuhe. Zudem soll er einen dunklen Teint haben.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in der Eichenstraße und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

