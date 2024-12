Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beworfen und beschädigt

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr, und Donnerstag, 01:14 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter eine Glasflasche auf einen vor einem Hotel am Platz der Deutschen Einheit in Suhl geparkten Pkw. An dem schwarzen Tesla entstand dadurch ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0320487/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

