Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viel Geld an Betrüger übergeben

Suhl (ots)

Im Laufe des Donnerstags riefen unbekannte Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben, mehrere Senioren in Suhl an, um diese mit der Masche, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hätte, um ihr Erspartes zu bringen. Zwei Angerufene bemerkten den Betrug und legten schnell auf. Sie riefen im Anschluss zur Sicherheit ihre Verwandten persönlich an, wo die Betrugsmasche bestätigt wurde und somit kein Schaden eintrat. In einem Fall erkannte ein Senior den Betrug leider nicht. Um seine Tochter vor einer angeblichen Haft zu bewahren, bezahlte er eine von den Betrügern geforderte Kaution und verlor so etwa 36.000 Euro. Das Bargeld übergab er auf Anweisung der Täter an einem vereinbarten Treffpunkt in der Suhler Innenstadt an einen Kurier. Auch nach der Geldübergabe rief ein angeblicher Rechtsanwalt den Mann weiterhin an, um ihm die Echtheit des Unfalls vorzuspielen. In diesem Zusammenhang gab der Senior noch seine IBAN heraus. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei warnt eindringlich: Geben Sie niemals Informationen zu Ihren finanziellen Mitteln oder Kontoinformationen an Ihnen unbekannte Personen heraus. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände! Seien Sie misstrauisch. Legen Sie bei solchen Anrufen einfach auf und kontaktieren Sie ihre Verwandten persönlich oder im Zweifelsfall die echte Polizei unter der Rufnummer 110.

